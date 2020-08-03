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Бой Олейника и Льюиса покажет РЕН ТВ

13:25
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Турнир UFC Fight Night, где состоится поединок между россиянином Алексеем Олейником и американцем Дерриком Льюисом, покажет РЕН ТВ.

43-летний россиянин располагается на 10-й строчке в рейтинге лучших тяжеловесов промоушена, на его счету 59 побед, 13 поражений и 1 бой завершился ничейным результатом. Деррик Льюис занимает четвертый номер рейтинга в своей весовой категории и имеет 23 победы и 8 поражений.

Турнир UFC пройдет 9 августа.

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