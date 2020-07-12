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Бой Намаюнас — Андрадэ признан лучшим на UFC 251

11:28
Роуз Намаюнас. Фото Instagram.
Роуз Намаюнас. Фото Instagram.
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Лучшим поединком вечера был признан бой Джессика Андрадэ (Бразилия) — Роуз Намаюнас (США). Победу единогласным решением судей одержала Намаюнас.

Также бонус за лучшее выступление получили британец Дэйви Грант, победивший американца Мартина Дэя нокаутом в третьем раунде и чех Иржи Прохазка, который во втором раунде нокаутировал швейцарца Волкана Оздемира.

В главном поединке вечера нигериец Камару Усман победил американца Хорхе Масвидаля. Также россиянин Петр Ян завоевал чемпионский титул благодаря победе техническим нокаутом над бразильцем Жозе Альдо.

Это первое событие, которое принял «Бойцовский остров» (UFC Fight Island) около Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Как и предыдущие вечера промоушена в Джексонвилле и Лас-Вегасе (США) после паузы из-за пандемии коронавируса, мероприятие в Эмиратах прошло в закрытом режиме без зрителей.

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