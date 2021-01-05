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Бой Камару Усмана и Гилберта Бернса на UFC 258 пройдет 13 февраля

17:08
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Бой между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и Гилбертом Бернсом состоится 13 февраля в Абу-Даби, сообщает ESPN.

Поединок на «Бойцовском острове» станет главным событием турнира UFC 258. Контракты еще не подписаны, но обе стороны согласились на бой из пяти раундов.

Изначально сообщалось, что поединок состоится на UFC 251 в июле, однако перед боем Бернс сдал положительный результат на COVID-19 и был заменен.

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