Бой Исмагулова на UFC 267 отменен. Боец еле устоял на ногах во время взвешивания

Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов не сможет выступить на турнире UFC 267 против соотечественника Магомеда Мустафаева. Причина — ухудшение состояния здоровья бойца в ходе весогонки перед боем.

Во время утренней процедуры взвешивания Исмагулов еле устоял на ногах, показав на весах 74,1 кг. Лимит легкой весовой категории — 70,3 кг с возможностью перевеса 0,4 кг в случае нечемпионского боя.

Турнир UFC 267, на котором должны были выступить Исмагулов и Мустафаев, состоится 30 октября в Абу-Даби.

В главном событии вечера польский полутяжеловес Ян Блахович проведет защиту пояса против бразильца Гловера Тейшейры.

В со-главном событии россиянин Петр Ян сразится за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Кори Сэндхагена.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.