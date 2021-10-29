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Бой Исмагулова на UFC 267 отменен. Боец еле устоял на ногах во время взвешивания

Бой Исмагулова на UFC 267 отменен
11:36
Дамир Исмагулов. Фото Instagram
Дамир Исмагулов. Фото Instagram
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Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов не сможет выступить на турнире UFC 267 против соотечественника Магомеда Мустафаева. Причина — ухудшение состояния здоровья бойца в ходе весогонки перед боем.

Во время утренней процедуры взвешивания Исмагулов еле устоял на ногах, показав на весах 74,1 кг. Лимит легкой весовой категории — 70,3 кг с возможностью перевеса 0,4 кг в случае нечемпионского боя.

Турнир UFC 267, на котором должны были выступить Исмагулов и Мустафаев, состоится 30 октября в Абу-Даби.

В главном событии вечера польский полутяжеловес Ян Блахович проведет защиту пояса против бразильца Гловера Тейшейры.

В со-главном событии россиянин Петр Ян сразится за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Кори Сэндхагена.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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