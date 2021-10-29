Странное взвешивание Чимаева перед UFC 267. Была попытка обмана?

Боец UFC Хамзат Чимаев уложился в лимит полусреднего веса перед боем с китайцем Ли Джинлиангом на турнире UFC 267, но не с первой попытки.

Чимаев взвешивался последним из участников шоу. Сначала он показал на весах 77,8 кг, превысив лимит на 0,2 кг. Представляющий Швецию боец полностью разделся, а когда встал на весы, стал слегка держаться за полотенце, на что организаторы внимания не обратили.

Чимаеву дали час, чтобы согнать 200 г. При второй попытке боец показал на весах 75,3 кг, что насторожило UFC. Во время взвешивания боец вновь полностью разделся и вновь держался за полотенце. Чимаева в третий раз попросили встать на весы, и снова его вес оказался удивительно маленьким — согнать за час 2,5 кг физически невозможно.

Через некоторое время боец взвесился в четвертый раз — уже с поднятыми вверх руками — и показал 77,6 кг.

Видеотрансляцию главных боев турнира UFC 267 Ян — Сэндхаген, Блахович — Тейшейра в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ» 30 октября.