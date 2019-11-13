Бой Хабиба в России может пройти весной 2020 года

Весной 2020 года боец ММА Хабиб Нурмагомедов может провести бой в России, сообщил в интервью «СЭ» менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Ранее сообщалось, что соперником Хабиба может стать Тони Фергюсон.

— Что должно произойти, чтобы провести бой Хабиба в России?

— Нужно, чтобы промоушен договорился с российскими партнерами — о финансовых и логистических вопросах.

— Насколько знаю, нужно заплатить определенную сумму, чтобы компенсировать UFC возможные риски. Это связано с разницей во времени и реализацией PPV.

— Вы сейчас сами ответили на свой вопрос.

— Что это за сумма?

— Не знаю.

— Слышал, что уже близки к договоренности.

— Не сказал бы, что близки, но переговоры ведутся. Надеюсь, что скоро в этом вопросе поставят точку. На сегодня — 50 на 50.

— Речь идет о второй половине года, так?

— Нет, о первой. Март-апрель. (Илья Андреев).

Полностью интервью Магомедова — здесь.