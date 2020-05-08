В ночь с 9 на 10 мая в США в городе Джексонвилль (штат Флорида) пройдет турнир UFC 249.

В основном карде вечера — пять поединков. Среди них — бой в весовой категории до 61,2 кг, в октагон выйдут американцы Генри Сехудо и Доминик Круз. Ориентировочное время начала карда — 5.00 10 мая (по Москве).

Генри Сехудо — Доминик Круз.

33-летний Сехудо провел в ММА 17 боев: победы — 15 (нокаутом — 7), поражения — 2.

35-летний Круз провел в ММА 24 боя: победы — 22 (нокаутом — 7), поражения — 2.

Главный бой вечера UFC 249 — поединок за пояс временного чемпиона промоушена в легком весе между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Прямая трансляция поединков предварительного и основного карда UFC 249 будет доступна на телеканале РЕН по этой ссылке.

UFC 249: бой Фергюсон — Гэтжи, все поединки и трансляция турнира