Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Бой Емельяненко — Исмаилов собрал около 8 миллионов просмотров

13:07
Теги:

Самое обсуждаемое событие в ММА, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым собрал рекордные показатели по видео-охвату. Около 8 миллионов зрителей посмотрели видео поединка, в том числе прямую трансляцию по системе pay-per-view посмотрели 52 тысячи подписчиков.

Бой Емельяненко-Исмаилов прошел 24 июля на 107 турнире лиги ACA. Хотя турнир состоялся без зрителей, самый ожидаемый поединок года в России по зрелищности оправдал все ожидания. По итогам трехраундового противостояния победу техническим нокаутом одержал Магомед Исмаилов.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир