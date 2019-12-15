Российский боец MMA Вячеслав Дацик проведет поединок против Жерома Ле Баннера. Бой пройдет в Казани на площадке «Татнефть Арены».

Прямая видеотрансляция доступна на YouTube-канале Tatneft Cup.

Ле Баннер провел 106 боев за карьеру по правилам кикбоксинга, одержав в них 81 победу. Также он 6 раз выходил на поединки по правилам MMA, выиграв 4 раза.

После освобождения из мест лишения свободы Дацик провел 2 боя, проиграв блогеру Артему Тарасову и одержав победу нокаутом над 45-летним кикбоксером Андреем Кирсановым.

Дацика будет бить легенда кикбоксинга. Или наоборот?