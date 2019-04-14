Болельщики на турнире UFC освистали бойца из Чечни за неприличный жест

Чеченский боец Зелим Имадаев во время турнира UFC 236 в Атланте был освистан болельщиками. Зал гулом встретил его неприличный жест в адрес соперника - американца Макса Гриффина.

Во время перерыва между первым и вторым раундами Имадаев показал Гриффину средний палец. После боя менеджер Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова и Имадаева, попытался помирить бойцов, но у него это не вышло.

Для Имадаева этот поединок стал дебютным в UFC. Россяинин проиграл раздельным решением судей - 27:29, 27:29, 28:28.