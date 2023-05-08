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Боец АСА Богатырев: «Евлоев создает для себя квесты, чтоб их преодолевать»

Алина Савинова
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Боец ACA Адам Богатырев не удивился тому, что бой Мовсара Евлоева с Диего Лопесом на турнире UFС 288 получился напряженным.

«Нет, не удивился. Мовсар — умный парень, мне кажется, он просто для себя создает квесты, чтоб их преодолевать. Плюс он после травмы и выходил через три недели после поста, сам был на коротком уведомлении. Мне показалось, он хотел протестировать себя. А так, да, бой оказался тяжелее, чем ожидалось. Но по большому счету он выиграл уверенно, еще и рисковал, чтобы получить бонус», — приводит «РБ Спорт» слова Евлоева.

Также он оценил дальнейшие перспективы Евлоева в смешанных единоборствах.

«Перспективы очень хорошие, неограниченные я бы сказал. Было бы интересно посмотреть бои с Алленом и Митчеллом, чисто чтобы закрыть гештальт. Я бы хотел его бой с Зомби, Ортегой. А из-за остроты сказанного было бы интересно с Топурией — он хорош и опасен», — добавил боец АСА.

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей. Поединок прошел 6 мая на UFC 288 в США. 29-летний россиянин провел 16 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы (3 — нокаутом).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/adam-bogaty-rev-evloev-sozdaet-dlya-sebya-kvesty-chtoby-ih-preodolevat/
Диего Лопес
Мовсар Евлоев
ММА
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