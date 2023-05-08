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Сегодня, 09:06

Дана Уайт объяснил, почему Чимаев не дерется

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что отсутствие Хамзата Чимаева (12-0) связано с его личной жизнью.

«[Его отсутствие связано] с ним самим. У него много всего происходит в личной жизни. Очевидно, вы знаете, как это работает здесь [в UFC]. Я постоянно говорю об этом, мы должны обеспечивать парням три боя в год, поэтому если мы не обеспечиваем парням три боя в год, мы должны им платить. Этого не произойдет только в том случае, если они не дерутся по личным обстоятельствам», — сказал Уайт в интервью Аарону Бронстетеру?

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022 года на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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