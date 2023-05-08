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Дана Уайт подтвердил, что никто не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что матчмейкерам непросто найти рейтингового соперника для российского бойца легчайшего веса Умара Нурмагомедова (16-0).

«Я общался с Умаром. Скоро мы разберемся, что делать с ним дальше, — сказал Уайт на пресс-конференции UFC. — Знаете, мало кто хочет с ним драться. Но мы что-нибудь придумаем, как бы трудно это ни было.

100 процентов, когда у нас есть такие парни, трудно организовать им бой. Никто не хочет рисковать своим положением в бою с парнем, которого нет в рейтинге. Поэтому тяжело устроить ему бой. Послушайте, это тот тип боя, когда публично все согласны, а на деле никто не хочет подписывать контракт».

«Они будут сражаться с кем угодно, кроме меня», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Нурмагомедов в прошлом бою нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
Умар Нурмагомедов
UFC
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