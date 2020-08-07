Богатов уволен из UFC за запрещенные удары

Российский боец Роман Богатов уволен из UFC.

— Да, сегодня прислали сообщение, что разорвали контракт, — сказал боец в интервью ТАСС, отметив, что организация не сообщила причину увольнения.

Менеджер Богатова Саят Абдрахманов сообщил, что это произошло из-за нанесения запрещенных ударов в бою.

Богатов проиграл бразильцу Леонардо Сантосу в дебютном поединке в UFC на одном из турниров на «Бойцовском острове». При этом в ходе боя с россиянина были сняты два балла за нарушение правил.