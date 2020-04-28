Боец, записавший оскорбительную песню о Хабибе, заявил, что на его напали

Боец ММА Дмитрий Кузнецов, опубликовавший на своем YouTube-канале клип на песню о чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове под названием «Король лицемерия», заявил, что на него напали пять человек.

«Шах и мат, — написал Кузнецов в Instagram. — Кричите про хайп и мое лицемерное поведение, упуская главное. Прочтите все, что написали за последние дни в комментариях. Я не строил из себя святого и не предлагал брать с меня пример. Все что я сделал — это публично показал ваше нутро, агрессию, которая сидит внутри вас. Можно было пройти мимо, посмеяться, дискутировать, критиковать без угроз и ненависти. Может, я плохой, но не притворяюсь тем, кем не являюсь. До сих пор не поняли смысл всего этого? Зависть? Смешно. Вся история связана с Хабибом Нурмагомедовым, потому что фанаты других героев не присылали бы мне угрозы о расправе и изнасиловании моей семьи у меня же на глазах. Вот о каком влиянии идет речь! Мы живем не в каменном веке, чтобы решать вопросы грубой силой.

Вчера меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз пять человек, в следующий сколько будет? Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы — слишком неуверенно, быстро, видимо было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне — непонятно.Реально что ли хотели изнасиловать? Поцарапался, получил в голову и что дальше? Странные люди. Единственную машину отца, которую он использует для работы привели в не пригодный вид, благо Камри надежная и крепкая машина, даже стекла нормально разбить не смогли. Если бы не вышел из машины — на мне бы и следа не осталось.

Все это мелочи, ссадины заживут, машину отцу починю, заработаю и подарю новую. В общем, со мной все хорошо, будто ходил малину в огороде собирать. С уверенностью скажу-запугать меня не получится, какие бы методы вы не выбрали, ибо я свободен, чтобы жить, я свободен, чтобы умереть. Главное — оставьте мою семью в покое, не понимаю зачем приплетать людей, которые никакого отношения к этой истории не имеют. Наверное, придется переехать подальше от родителей, для их безопасности. Никакого заявления в полицию от меня не будет, извинений тоже, ибо не за что. Мои намерения и дух не пошатнутся".

Дмитрий Кузнецов провел 17 боев: 11 побед и 6 поражений. Он выступал в Fight Nights Global.