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Сегодня, 15:01

Актер Крис Пратт извинился перед Адесаньей

Давид Хачатрян
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Американский актер Крис Пратт, известный по таким фильмам, как «Стражи Галактики» и «Пассажиры», принес извинения перед чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей (23-1) за критику его выступления на UFC 276.

«Ты прав. Прости, братан, — написал Пратт в Twitter. — Меня раздражает, когда люди критикуют мою работу, потому что они сами ничем и никогда не рисковали. Критика с моей стороны делает меня лицемером. Моя вина. Оставайся чемпионом».

Ранее Пратт заявил, что не является фанатом чемпиона, потому что Адесанья много говорит перед боем, но во время поединка не показывает ничего, кроме как «легких постукиваний».

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

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