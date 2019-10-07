Боец умер через три дня после крупного турнира в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым. Бой прошел 4 октября в Грозном на турнире Absolute Championship Akhmat 100, сообщает ТАСС.

Нурматов уступил чеченцу Беслану Исаеву раздельным решением судей. После боя боец впал в кому. У него случился инсульт.

Родственники Нурматова сообщили, что тело спортсмена должно быть доставлено на родину во вторник. Тогда же планируются похороны.

Нурматову было 27 лет, за карьеру он провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения.