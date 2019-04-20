Боец UFC уволился с должности охранника, чтобы приехать на турнир в Санкт-Петербург

Бразильский боец ММА Алекс да Силва рассказал о том, что до подписания контракта с UFC работал охранником в ночном клубе. 20 апреля в Санкт-Петербурге он проведет дебютный бой в организации. В предварительном карде Силва встретится с Александром Яковлевым.

- Днем я тренировался, а ночь работал охранником, три раза в неделю, - приводит MMA Fighting слова Силвы. - Но когда получил шанс в UFC, пришлось пожертвовать работой. Невозможно делать две вещи одновременно. Сейчас сосредоточен только на тренировках.