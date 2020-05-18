Боец UFC Салихов: «Поверьте, в Дагестане намного больше зараженных. Люди болеют целыми селениями»

Боец UFC Муслим Салихов (16-2) в интервью «СЭ» рассказал об эпидимеологической ситуации в регионе.

— Как проходит самоизоляция? Вижу, что вы на свежем воздухе.

— Это мой участок. Соседей нет. Я в селении живу, сельский парень, получается (улыбается). Рядом с городом, конечно, но все же. Частный дом, во дворе сделал все для тренировок, закупил то, чего не было. Тренируюсь здесь. Сейчас Рамадан, жестко не позанимаешься. Перед приемом пищи тренируюсь, потом делаю легкую пробежку на беговой дорожке или работаю на гребном тренажере. А так, постоянно сижу дома. В Дагестане многие болеют, лучше не гулять.

— Буквально перед нашей беседой посмотрел: шестое место среди регионов. (Интервью состоялось до того, как Дагестан вышел на пятое место ж по официальным данным в республике почти три с половиной тысячи зараженных)

— Это только официально. Поверьте, тут намного больше зараженных. Все города закрыли. И Хасавюрт, и Махачкалу, и Кизилюрт, и Буйнакск. Надо реально что-то делать, очень много болеющих. Местные власти предпринимают усилия, но больных все равно много. Целыми селениями люди болеют.

— Народ, на ваш взгляд, соблюдает карантин?

— Наверное, не у всех есть возможность его соблюдать. Не у всех есть финансовые запасы, приходится ходить на работу. У кого есть возможность — сидят дома. Конечно, люди здесь друг другу стараются помогать. Есть много фондов, которые этим занимаются, но все равно не все сидят дома. В селах такая ситуация, что люди умирают, другие люди идут выразить соболезнования и заражаются.

— Опять же, в Дагестане почти все — верующие, ходят в мечети.

— Сейчас мечети закрыты. Ну, как — в больших городах закрыли точно. Наверное, кто-то проводит молитвы, но все в основном стараются выполнять все дома. (Илья Андреев)