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Рафаэль Физиев: «Хочу вернуться через 5-6 месяцев»

Физиев поделился желаемой датой возвращения в клетку
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев поделился желаемой датой возвращения в клетку.

«Думаю, через 5-6 месяцев — это хороший вариант, — сказал боец на шоу The MMA Hour. — Я только как два дня вернулся домой, все еще под джетлагом. Не понимаю, что говорит мне семья... Не открываю телефон, много сообщений от друзей, не ответил пока никому. Я до сих пор думаю о прошедшем бое. В Рамадан буду тренироваться один раз в день, после захода солнца. Солнце зашло, попил воды, и одна тяжелая тренировка. Днем не буду тренироваться».

19 марта Физиев проиграл Гэтжи решением большинства на турнире UFC 286 в Лондоне.

Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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