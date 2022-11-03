Пауло Коста: «Мой жалкий контракт с UFC истекает. В город приезжает новый боксер!»

Бразильский боец UFC Пауло Коста пошутил, что перейдет в бокс

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (14-2) сообщил, что его контракт с UFC заканчивается через несколько месяцев, и пошутил, что он перейдет в профессиональный бокс.

«Мой жалкий контракт с UFC истекает через несколько месяцев. В город приезжает новый боксер!» — написал Коста в соцсетях.

Коста в прошлом бою победил Люка Рокхолда (16-6) единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 30-27) на UFC 278. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.