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Сегодня, 10:28

Пауло Коста: «Мой жалкий контракт с UFC истекает. В город приезжает новый боксер!»

Бразильский боец UFC Пауло Коста пошутил, что перейдет в бокс
Давид Хачатрян
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31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (14-2) сообщил, что его контракт с UFC заканчивается через несколько месяцев, и пошутил, что он перейдет в профессиональный бокс.

«Мой жалкий контракт с UFC истекает через несколько месяцев. В город приезжает новый боксер!» — написал Коста в соцсетях.

Коста в прошлом бою победил Люка Рокхолда (16-6) единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 30-27) на UFC 278. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.

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