Шон О'Мэлли: «После боя с Яном у меня было сотрясение мозга и пульс 200 ударов в минуту»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) сообщил, что он чувствовал себя не очень хорошо сразу после боя с Петром Яном (16-4).

«У меня было сотрясение мозга. Мой пульс достигал 200 ударов в минуту в течение 15 минут после боя, — сказал О'Мэлли в подкасте IMPAULSIVE. — Я получил сотрясение мозга, получив по голове. После боя я такой: «Ох, черт возьми». Но когда я пересмотрел бой в записи, то увидел свою победу с небольшим преимуществом. Не думаю, что с этим вообще можно спорить».

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).