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Сегодня, 17:41

Шон О'Мэлли: «Думал, что Бернс выиграл Чимаева»

Боец UFC О'Мэлли думалл, что Бернс победил Чимаева в поединке UFC 273
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Гилберт Бернс.
Фото USA Today Sports

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) рассказал о своих впечатлениях от боя Хамзата Чимаева (11-0) и Гилберта Бернса (20-5).

«Я охренел, когда увидел, как Хамзат в первом раунде схватил Бернса и без труда повалил на землю, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Это было безумие, ведь я никогда такого не видел. Тем не менее я считал, что Бернс переиграл Хамзата и выиграл бой».

На прошедшем номерном турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида, шведский боец одолел бразильца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Оба бойца выиграли бонус «Бой вечера».

Хамзат Чимаев
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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