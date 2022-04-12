Шон О'Мэлли: «Думал, что Бернс выиграл Чимаева»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) рассказал о своих впечатлениях от боя Хамзата Чимаева (11-0) и Гилберта Бернса (20-5).

«Я охренел, когда увидел, как Хамзат в первом раунде схватил Бернса и без труда повалил на землю, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Это было безумие, ведь я никогда такого не видел. Тем не менее я считал, что Бернс переиграл Хамзата и выиграл бой».

На прошедшем номерном турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида, шведский боец одолел бразильца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Оба бойца выиграли бонус «Бой вечера».