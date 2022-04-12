Шон О'Мэлли указал на главную ошибку Яна в бою со Стерлингом

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) считает, что Петр Ян (16-3) вышел на поединок с Алджамейном Стерлингом (21-3) излишне эмоциональным.

«Если не считать тех двух проходов Стерлинга, у Яна элитная защита от тейкдаунов, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Он хорошо работает бедрами. Я заметил, что с самого старта поединка Петр дрался очень эмоционально. Если бы я был в углу, я бы сказал: «Эй, Петр! Успокойся, приятель».

Что касается Стерлинга, то его настрой на бой был выше всяких похвал. В этот раз его действия не сломали его к концу боя. Стерлинг определенно точно показал чемпионский характер".

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.