Боец UFC обещал пожертвовать свой мозг ученым

Бразильский боец смешанного стиля Паулу Коста высказался относительно последствий ударов в голову в современных единоборствах.

— Мы знаем, что мозг состоит из клеток, которые не восстанавливаются. Их можно только потерять, — цитирует 28-летнего бойца ИО Penn со ссылкой на Bloody Elbow. — С возрастом их количество падает, рефлексы ухудшаются. Я читаю об этом. Я хотел бы состояться в спорте как можно быстрее, выиграть все, что можно. Когда меня не станет, хотел бы, чтобы мой головной мозг достался ученым.

Свой последний поединок бразилец провел против кубинца Йоэля Ромеро и одержал победу судейским решением. Коста пропустил 125 ударов за три раунда.

Коста не знает поражений в MMA. На его счету 13 побед в 13 поединках.