Боец UFC Махачев переболел свинкой

Российский боец UFC Ислам Махачев снялся с поединка против Рафаэля дос Аньоса на турнире UFC Vegas 14 из-за того, что переболел свинкой, сообщает ТАСС.

Поединок Махачева и дос Аньоса должен был возглавить турнир, который пройдет в ночь на 15 ноября.

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). Первоначально его бой с экс-чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби, но тогда бразилец заразился коронавирусом.