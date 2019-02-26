Боец UFC Грейси считает, что Земля плоская

Бразильский боец ММА Крон Грейси, выступающий в UFC, считает, что Земля на самом деле является плоской.

- Да, я верю, что Земля плоская, - сказал спортсмен в интервью ESPN. - Люди всегда пытаются сказать что-то. Я не пытаюсь продвигать это, даже не хочу говорить об этом. В действительности никто этого не знает. Пока ты сам не заберешься в ракету, взлетишь и увидишь все сам, ты не убедишься в этом. Земля вертится? Не знаю, у меня нет достаточно информации, чтобы верить в это. Я не хочу вдаваться в подробности.

30-летний бразилец провел пять поединков в ММА и во всех победил. Также он провел 39 боев по грэпплингу - 28 побед и 11 поражений.