Боец UFC: «Емельяненко против Исмаилова выглядел жалко. Ему надо в кулачные бои»

Российский боец UFC Тимур Валиев в интервью «СЭ» поделился мнением о поединке между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.

Бой прошел 24 июля на турнире АСА 107, Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде, при этом он весил примерно на 23 кг меньше соперника.

— Честно говоря, не ожидал, но надеялся на победу Магомеда. Очень рад его победе, — сказал Валиев.

— Емельяненко разочаровал?

— Он в этом бою выглядел очень плохо, очень жалко. Александр — легенда, он мне нравится, прикольный. Жалко. В прошлых боях с топовыми тяжами смотрелся мощно, просто Мага четко подошел к поединку, все сделал по уму.

— Есть ли смысл в реванше?

— Да нет, какой смысл? Будет то же самое. Емельяненко же не наберет в борьбе, ему 38 лет. Вставать он не умеет, колени у него нерабочие, как я понял. Пластики нет. Мне кажется, Александру надо по боксу выступать. Или вот эта тема — Bare Knuckle FC (лига кулачных боев) — подошла бы ему, ему надо туда. Но он невыездной, кажется?

— Да, он невыездной в США.

— А было бы классно раскачать эту тему в России. (Илья Андреев)