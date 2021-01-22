Боец UFC Царукян считает, что Махачев победил бы Порье

Российский боец UFC Ислам Махачев победил бы американца Дастина Порье, если бы бой между ними состоялся. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал российско-армянский боец UFC Арман Царукян.

Царукян провел бой с Махачевым в апреле 2019 года (проиграл единогласным решением судей), а с Порье тренировался.

«Опыта больше у Дастина, он был в тяжелейших боях, дрался со всеми лучшими в мире, — сказал Царукян. — Но если они будут драться с Исламом, я буду уверен, что Ислам выиграет. Борьба у него на другом уровне, а борьба решает».

Царукян (15-2) проведет ближайший бой 24 января рано утром по московскому времени — против Насрата Хакпараста (12-3) из Германии на турнире UFC 257. Главным же боем шоу станет поединок между Порье (26-6) и Конором Макгрегором (22-4).

(Никита Горшенин)

Полную версию интервью с Арманом Царукяном можно прочитать здесь