Мераб Двалишвили: «Пожалуйста, я хочу драться! Я потратил все деньги, заработанные с последнего боя»

Двалишвили признался, что он потратил весь гонорар за бой с Марлоном Мораесом

Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (14-4) сообщил, что он потратил все деньги, заработанные после победы над Марлоном Мораесом (23-10) 25 сентября 2021 года на UFC 266, а также заявил, что никто не хочет с ним драться.

«Вчера я разговаривал со своим тренером, и он сказал мне: «Никто не упоминает твоего имени», — сказал Двалишвили в интервью The MMA Hour. — Ни один боец не произносит имя человека, который находится на шестом месте в рейтинге и идет на серии из семи побед.

Я здесь, ребята. Пожалуйста, я хочу драться. Мне все равно, с кем, я старею! Я хочу драться. Прошел почти год с момента моего прошлого поединка. Кроме того, я потратил все деньги, заработанные с последнего боя, так что теперь я хочу заработать! Это просто безумие".

Двалишвили идет на серии из семи побед. В прошлом поединке он одолел недавно завершившего карьеру Марлона Мораеса (23-10) 25 сентября 2021 года на UFC 266. Грузинский боец победил техническим нокаутом во втором раунде.