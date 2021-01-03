Боец ММА объяснил избиение женщин в новогоднюю ночь: «Одна угрожала расправой, другая замахнулась ножом»

Литовский боец ММА Витольд Ягело рассказал порталу Delfi, по какой причине избил двух женщин и мужчину в новогоднюю ночь в Вильнюсе.

«Там живет подруга моей девушки Анастасия Виктория, она пригласила нас на Новый год, — сказал Ягело. — Мы пришли в 20-21 час, вечеринка была в самом разгаре. Там был друг Виктории и еще одна ее подруга, ее звали Котрина — я не был с ними знаком.

Это была странная вечеринка, Виктория постоянно выясняла отношения со своим другом, какие-то любовные выяснения. Котрина была без настроения, жаловалась, что ее бросил парень, она постоянно оскорбляла меня — я ей чем-то не нравился. Она сказала, может, не пей больше, ведь ты боксер, итак дурной, будешь пить, еще больше одуреешь... И это она постоянно повторяла. Я не знаю, почему она ко мне приставала.

После полуночи, когда мы уже встретили Новый год, мы потанцевали, и тогда подошла Виктория и говорит: «Ну, ударь меня». Я попросил оставить меня в покое, но она стала мне угрожать расправой, сказала, что приедут ее друзья. Я не обращал на нее внимания, она успокоилась. Тогда моя подруга сказала, что хочет прилечь и ушла в другую комнату, за ней пошел друг Виктории. Я удивился. Тут услышал шум, побежал туда и увидел, что он пристает к моей подруге. Я уже видел, что до этого он ее то пощипывал, то похлопывал по мягкому месту... Я молчал, но когда в комнате такое увидел и услышал крик... Тогда тот мужчина два раза ударил меня по лицу. Я ударил его — 2-3 раза. Тут прибежала Котрина — с ножом в руках. Она замахивалась на меня. Не было времени думать, что делать — я забрал нож, два раза ударил ее".

По словам Ягело, после этого в комнату вбежала Виктория и начала бить его по спине. «Очень жалею о случившемся — не тех друзей выбрали», — добавил боец.

В отношении спортсмена начато расследование. Ему грозит наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до 3 лет. На счету Ягело 7 побед, 1 поражение и 2 ничьи в ММА.