Боец ММА Вагаб Вагабов (25-1-1) привел доказательства того, что первый раунд боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107 был прекращен преждевременно.

Поединок состоялся 24 апреля в Красной поляне. 38-летний тяжеловес Емельяненко (28-8-1) проиграл 34-летнему средневесу Исмаилову (16-2-1) техническим нокаутом в третьем раунде. При этом в первом раунде Емельяненко избежал нокаута, так как прозвучала сирена.

— Судья-хронометрист «украл» победу нокаутом в первом раунде за 4 секунды до конца. Засекаем 25 секунд и смотрим... Для «особенных» — можете просмотреть и засечь весь раунд, — написал Вагабов в Instagram, приложив видеофрагмент боя.