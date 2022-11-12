Боец из России Махмудов победил казахстанца в финале поединка супертяжей на Кубке Содружества

В финале Кубка Содружества в категории от 120 кг Шамсудин Махмудов одолел Расула Хатаева.

Бой продлился три раунда по три минуты и завершился единогласным решением судей. Победитель, которого наградили 70 тысячами рублей, представляет Дагестан. Сиражудинов выступает за Казахстан, он получил 50 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходил с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.