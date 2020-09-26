Боец из Казахстана может стать следующим соперником Дацика

Казахстанский боец Куат Хамитов сообщил, что в конце декабря этого года намерен провести поединок со скандально известным Вячеславом Дациком.

— В конце декабря должен быть супербой в Алма-Ате — с Вячеславом Дациком, — сказал Хамитов. — Это будет бой в супертяжелом весе. Будет запущена новая лига Ataman Fightinhg Championship. Я сделал им предложение совместно с Камилом Гаджиевым. Вроде, все согласны. Теперь ждем переговоров. Думаю, проблем с организацией турнира не будет — главное, чтобы пандемия не помешала. Слышал, что Дацик готов к бою. Я тоже готов. Разница в весе у нас 80 килограммов. Не думаю, что он даст заднюю. Сейчас XXI век, а в XXI веке все любят шоу. Так давайте дадим людям шоу.

— Все считают его крейзи — сумасшедшим, — отметил казахстанский боец. — А я его уважаю как спортсмена. Он уже много дерется. Мы еще в садике были, а он уже выступал. Главное — дать зрителям шоу. И он, и я шоумены, так что мы дадим людям шоу.

На счету 32-летнего Хамитова 19 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Если верить Tapology, у 40-летнего Дацика 13 побед и 16 поражений, однако известно, что далеко не все его бои внесены в статистические базы.

Дацик больше 10 лет пробыл в заключении, а в феврале 2019 года вышел на свободу. Он провел три боя (одна победа, два поражения), а в декабре 2019-го вновь оказался за решеткой за попытку незаконного пересечения границы с Эстонией. Ранее жена Дацика — Виктория — говорила, что ее муж может быть освобожден уже в этом году. (Илья Андреев)