Боец АСА Артем Резников объяснил, почему хочет много детей.

— Какая должна быть девушка, чтобы заинтересовать Артема Резникова?

— Честная, верная, справедливая, — сказал боец в интервью Naiza TV.

— Красивая?

— Красота в душе — главное. У меня многие девушки, с которыми я начинал общаться — они мне не нравились по красоте. Симпатия была, но не так, что красавица. Душевная красота — главное, я не вижу красоту в теле, в лице.

— Сколько детей хотите?

— Четыре. А зачем одного-двух? Два человека рожают одного ребенка, твой род уменьшился на одного. Надо увеличивать свой род. Четырех-пятерых я бы хотел.

16 июня Резников подерется с Эдуардом Вартаняном в финале Гран-при ACA в Сочи.