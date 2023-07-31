Бобби Грин: «У Тони Фергюсона все еще впереди»

Легковес Бобби Грин (30-14) против того, чтобы Тони Фергюсон (25-9) завершал карьеру бойца.

«Он получал огромное количество ударов, но продолжал сражаться. Он продолжал бороться. Мне кажется, что если бы на его месте был кто-то другой, то он бы сбавил обороты и остановился. Я думаю, что у него еще все впереди. Я бы так сказал. В нем еще много энергии. Даже когда я думал: «Ладно, ты сейчас начнешь отступать, потому что ты получил много ударов?» Он все равно шел на меня. Я подумал, что он думает, что я устану и отступлю, и это говорит о том, что в нем еще очень много сил», — сказал Грин на пресс-конференции.

Грин одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца боя. Поединок состоялся в рамках главного карда турнира UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.