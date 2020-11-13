Блогер Артем Тарасов готов дать реванш освободившемуся из колонии Дацику

Артем Тарасов, известный ММА-блогер, прокомментировал «СЭ» освобождение Вячеслава Дацика из колонии в Ленинградской области. Ранее Дацика приговорили к одному году лишения свободы за попытку незаконного пересечения границы с Эстонией в декабре 2019 года.

— Освободили и хорошо, — сказал Тарасов. — Сейчас будет выступать, драться, показывать нам всем шоу.

— Ему 40 лет, почти год без должной физической нагрузки. Сложно будет возвращаться в форму?

— Дело житейское. Думаю, пару месяцев — и он будет в форме.

— Вы готовы дать ему реванш?

— Конечно.

— В июне его жена говорила про бой с Александром Емельяненко.

— Это нереально и неактуально. Александр Емельяненко — это топ-боец. Даже в том состоянии, в котором он выходил против Магомеда Исмаилова, Емельяненко не почувствовал бы Дацика. (Константин Колмаков)