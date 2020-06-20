«Блейдсу сказали не заниматься фигней». Олейник дал совет Волкову

Российский боец UFC Алексей Олейник (59-13-1) в интервью «СЭ» оценил шансы Александра Волкова (31-7) в бою с Кертисом Блейдсом (13-2). Поединок возглавит шоу UFC on ESPN 11, которое пройдет в ночь на 21 июня в Лас-Вегасе.

— Соперник неудобный. Но разве он сверхмощный? Нет. Сверхсильный? Нет, — сказал Олейник. — Просто Блейдс — очень хороший борец, которому сказали не заниматься фигней, а сносить и потом разбивать. Он это очень хорошо делает — сносит и разбивает. Плюс когда люди боятся проходов от борца, то он может хорошенько побить и в стойке. Это мы увидели в его бою с дос Сантосом. До Сантос ждал проходов, а получил в стойке. Молодой крепкий боец.

То, что Саше будет нелегко — это понятно. Нужен правильный геймплан. Есть один-два варианта развития событий, при которых Саша победит. У него есть тренер Тарас Кияшко, другие толковые ребята в команде. Надеюсь, они придумают наилучший план. А то, что все похоронили... По-моему, Олейника перед боем с Вердумом тоже все похоронили. Перед боем с Рошолтом абсолютно все отдавали победу моему сопернику, но я выиграл. Так что не думаю, что на это стоит обращать внимание. Это, наоборот, может тебя подстегнуть, чтобы ты стал более собранным, лучше подготовился к поединку.

Какой совет бы дал Волкову? Не зацикливаться, не пугаться партера. Я ему еще давно подсказывал, что нужно делать, если тебя снесли, а ты не можешь вылезти. Есть простые приемы, после которых вас поднимут в стойку уже через 15-20 секунд. Думаю, Саша это помнит. Как я уже сказал — я надеюсь, что тренерский штаб хорошо изучил Блейдса.

По мощи Блейдс не лучше Волкова. По ударной технике тоже. По конституции тела — тоже. Он не выше, у него не длиннее руки, не длиннее ноги. У него не выше скорость. Что есть у Блейдса, так это хороший проход [в ноги] и крепкая голова. Но если ждать проход, как дос Сантос, то можно хорошенько схлопотать, и потом проход все равно будет.

Собрать, настроиться, вспомнить, что подсказывали люди — даже такие, как Олейник. Саша много работал с хорошими борцами. А хорошо защищаться можно в бою с любым борцом. Тем более, этот борец [Блейдс] не делает болевых приемов и не душит. (Илья Андреев)

Александр Волков — Кертис Блейдс и другие бои UFC 21 июня: расписание и трансляция