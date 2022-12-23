Цопанов уверен, что Александру Емельяненко нужно завершить карьеру

Глава боксерской лиги Pravda Old School Boxing Хетаг Цопанов поделился мыслями о карьере Александра Емельяненко.

«Кажется ли мне, что Емельяненко пора завязывать? Не кажется. Я уверен, что ему надо завязывать. Думаю, что у человека с таким бэкгранудом, у такого профессионала должны быть рядом люди с авторитетом для него, которые скажут: «Пора. Остановись». Эта фамилия — очень большой уровень. Коваленко он бой, конечно, дал. Но это поединки не его уровня. Просто вспомните, как он бился раньше. Мне бывает очень жаль смотреть на это. Я смотрю бои Марата Балаева. Это спортсмен с колоссальным стержнем. Единственное, на чем он сейчас может зарабатывать — это бои. Ему 46 лет, и он дерется. Но Балаев подходит к вопросу профессионально. Несмотря на возраст, он готовится и дает бой. То, что делает Саша — другая история. Если нет другого источника дохода, то приходится, наверно. Мы не в праве осуждать это. Только здоровья им пожелать», — приводит слова Цопанова MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко дрался с блогером Святославом Коваленко 16 декабря. По ходу поединка Емельяненко дважды побывал в нокдауне.