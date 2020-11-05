Блахович не сможет провести бой с Адесаньей до марта

Чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович заявил, что не сможет провести поединок с новозеландцем Исраэлем Адесаньей до марта следующего года. Блахович объяснил это обострением ситуации в Польше с пандемией коронавируса, что влечет за собой ужесточение карантина.

«Представители UFC спросили меня о бое с Адесаньей еще после поединка в Абу-Даби на UFC 253. Я ответил, что это не проблема, но не сейчас. В марте я могу драться с кем угодно, но не раньше. Если Исраэль готов ждать, то нет проблем, если нет, то пусть встретится с кем-то другим.

В Польше ситуация сейчас не очень хорошая. Мы не знаем, что будет завтра или послезавтра. Сейчас мы тренируемся в привычном режиме, но не знаем, к чему готовится наше правительство", — цитирует Блахович Sherdog.

Напомним, что Ян Блахович завоевал чемпионский титул 26 сентября в крытом комплексе Flash Forum в со-главном событии турнира UFC 253, нокаутировав во втором раунде американца Доминика Рейеса.