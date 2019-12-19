Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг прокомментировал титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом, Камару Усманом, и обязательным претендентом, Колби Ковингтоном, который прошел на турнире UFC 245.

— Я не могу сказать, как долго заживает сломанная челюсть. Но вы знаете, настоящее выздоровление после такой травмы подразумевает и ментальный аспект, — цитирует Биспинга MMA Junkie.

Если вы сломали свою челюсть, то есть исторические подтверждения тому, что бойцы, пережившие подобное, становятся более восприимчивыми к повторному перелому. И здесь кроется самая большая опасность.

Перед боем Ковингтон сказал, что Усман будет «пить из трубочки», потому что заработает перелом челюсти. Это карма во всем своем проявлении.