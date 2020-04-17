Биспинг боялся ослепнуть после боя с Гастелумом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг признался, что боялся ослепнуть после заключительного боя в карьере, в котором он проиграл Келвину Гастелуму.

— Все началось после боя с Сень-Пьером. Он знал, что у меня проблемы с глазом и метил в здоровый, — цитирует Биспинга MMA Fighting. — Затем я принял бой с Келвином Гастелумом. Да, я проиграл, но думал о том, что у меня была хорошая карьера.

После поединка мы пошли в клуб. Я сидел и постоянно видел вспышку молнии в одном глазу. Не знал, что это? Я начал паниковать и подумал, что началось отслоение сетчатки. Тогда в голову полезли мысли, что я ослепну.

Врач сказал, что закапает мне капли и на какой-то период я перестану что-либо видеть. Тогда я в шутку сказал, что, наверное, мне пора привыкать к этому. Врач успокоил меня и сказал, что моя ситуация не из таких. Как же я был рад.

25 ноября в китайском Шанхае прошел турнир UFC Fight Night 122, в главном поединке которого встретились экс-чемпион организации в среднем весе Майкл Биспинг и Келвин Гастелум.

В середине первого раунда 26-летний Гастелум мощным ударом с правой руки попал по британцу, отправив того на канвас. После непродолжительного добивания рефери остановил поединок.

Напомним, Биспинг принял бой на трехнедельном уведомлении, выйдя на замену провалившему допинг-тест Андерсону Силве.