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Сегодня, 19:46

Билостенный проведет бой в Bellator 23 сентября

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава бойцовского клуба «Рать» Александр Скаредин анонсировал следующий бой российского тяжеловеса Сергея Билостенного в Bellator.

«Протест на работу рефери в дебютном поединке Сергея подавался, но никто не испытывал больших надежд на счет того, что он что-то решит. Изначально понимали, что никаких изменений не будет. 23 сентября Билостенный проведет следующий бой. Но без официального объявления лиги мы не можем анонсировать бой. Соперник интересный и Сергей заряжен. В июле у него начнется подготовка. Традиционно ему будет помогать Никита Крылова», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Сообщалось, что соперником Билостенного станет Касим Арас.

На счету Билостенного десять побед и три поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/rossiyanin-bilostennyi-provedet-boi-v-bellator-23-sentyabrya-265517/
ММА
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