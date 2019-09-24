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Bellator допустит Макгрегора на свой турнир в качестве зрителя

15:29
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Американский промоушен Bellator допустит ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на турнир в Дублине в качестве зрителя. Турнир Bellator пройдет 27 сентября, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2017 году Макгрегор ворвался в клетку и пытался устроить потасовку на турнире промоушена. Ирландец после победы своего соотечественника Чарли Уорда почти устроил стычку с рефери, когда тот попытался оказать ему сопротивление. Позже Макрегор принес извинения за свои действия.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6919817

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