Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 23:00

Основной кард Bellator 288: Немков — Андерсон, Фрейре — Усман Нурмагомедов и другие бои

Галина Глазко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вадим Немков.
Фото Global Look Press

В ночь с 18 на 19 ноября в Чикаго (США) состоится турнир Bellator 288, где в главном бою вечера сойдутся Вадим Немков (Россия) и Кори Андерсон (США). Это будет чемпионский поединок в полутяжелом весе.

Также в основном карде сразятся россияне Усман Нурмагомедов и Тимур Хизриев.

Основной кард:

Вадим Немков (Россия) — Кори Андерсон (США).

Патрики Фрейре (Бразилия) — Усман Нурмагомедов (Россия).

Даниэль Вайхель (Германия) — Тимур Хизриев (Россия).

Тайрелл Форчун (США) — Дэниэл Джеймс (США).

Роман Фаральдо (США) — Леван Чохели (Грузия).

У Немкова в ММА 14 побед, 2 поражения и 1 бой признан недействительным. На счету Андерсона 18 побед, 5 поражений и 1 поединок без результата.

Вадим Немков
Усман Нурмагомедов
ММА
0
Читайте также
ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владимир Минеев — Фернандо Родригес: смотреть прямую трансляцию боя
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости