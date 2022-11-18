Основной кард Bellator 288: Немков — Андерсон, Фрейре — Усман Нурмагомедов и другие бои

В ночь с 18 на 19 ноября в Чикаго (США) состоится турнир Bellator 288, где в главном бою вечера сойдутся Вадим Немков (Россия) и Кори Андерсон (США). Это будет чемпионский поединок в полутяжелом весе.

Также в основном карде сразятся россияне Усман Нурмагомедов и Тимур Хизриев.

Основной кард:

Вадим Немков (Россия) — Кори Андерсон (США).

Патрики Фрейре (Бразилия) — Усман Нурмагомедов (Россия).

Даниэль Вайхель (Германия) — Тимур Хизриев (Россия).

Тайрелл Форчун (США) — Дэниэл Джеймс (США).

Роман Фаральдо (США) — Леван Чохели (Грузия).

У Немкова в ММА 14 побед, 2 поражения и 1 бой признан недействительным. На счету Андерсона 18 побед, 5 поражений и 1 поединок без результата.