Александр Стецуренко победил Адилжана Сандибекова техническим нокаутом

Кикбоксер Александр Стецуренко победил известного бойца на голых кулаках из Казахстана Адилжана Сандибекова техническим нокаутом в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Рефери остановил поединок во втором раунде.

Отметим, что бой проходил по правилам кикбоксинга.

Александр Стецуренко — профессиональный российский кикбоксер, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион мира по версии W5 в разделе К1.

Адилжан Сандибеков, более известный как «Адос», — популярный в Казахстане боец, который сделал себе имя, выступая в лиге боев на голых кулаках Top Dog.