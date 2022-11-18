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18 ноября, 23:40

Александр Стецуренко победил Адилжана Сандибекова техническим нокаутом

Иван Шитик
Корреспондент
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Кикбоксер Александр Стецуренко победил известного бойца на голых кулаках из Казахстана Адилжана Сандибекова техническим нокаутом в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Рефери остановил поединок во втором раунде.

Отметим, что бой проходил по правилам кикбоксинга.

Александр Стецуренко — профессиональный российский кикбоксер, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион мира по версии W5 в разделе К1.

Адилжан Сандибеков, более известный как «Адос», — популярный в Казахстане боец, который сделал себе имя, выступая в лиге боев на голых кулаках Top Dog.

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