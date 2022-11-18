Владимир Минеев — Фернандо Родригес: смотреть прямую трансляцию боя

18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по правилам кикбоксинга «Бойцовский клуб РЕН ТВ», где в главном бою подерутся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес.

Телеканал РЕН ТВ в пятницу покажет в прямом эфире все поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляция боя Минеев — Родригес начнется в 23.15 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию поединка на своем сайте.

У 32-летнего Минеева в ММА — 17 побед, одно поражение и один бой завершился вничью. На счету 35-летнего Родригеса 12 побед и 8 поражений в ММА.

В четверг, 17 ноября, прошла процедура взвешивания: разница между спортсменами составила 23 килограмма. Вес Минеева — 95 килограммов, у Родригеса — 118 килограммов.

17 сентября 2022-го Минеев техническим нокаутом победил боснийца Эрко Джуна на турнире в Элисте в рамках «Кубка Лотоса». Поединок прошел по правилам кикбоксинга.