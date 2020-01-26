Bellator 238. Все результаты
В Инглвуде (Калифорния, США) состоялся турнир Bellator 238.
Основной кард
Женский полулегкий вес (до 65,8 кг): Кристиана Жустино (Бразилия) победила Джулию Бадд (Канада) техническим нокаутом, 4-й раунд, 1:14.
Полулегкий вес (до 65,8 кг): Дэррион Колдуэлл (США) победил Адама Борича (Венгрия) удушающим приемом, 1-й раунд, 2:20 Полулегкий вес (до 65,8 кг): Хуан Арчулета (США) победил Генри Кораллеса (США) единогласным решением судей
Легчайший вес (до 61,2 кг): Серхио Петтис (США) победил Альфреда Хашакяна (США) удушающим приемом, 3:07.
Полусредний вес (до 77,1 кг): Рэймонд Дэниелс (США) победил Джейсона Кинга (США) техническим нокаутом, 1-й раунд, 3:07.
Женский минимальный вес (до 52,2 кг): Эмили Кинг (США) победила Аву Найт (США) удушающим приемом, 1-й раунд, 2:18.
Предварительный кард
Полулегкий вес (до 65,8 кг): Джей Джей Уилсон (Новая Зеландия) победил Марио Наварро (США) болевым приемом, 2-й раунд, 2:48.
Полулегкий вес (до 65,8 кг): Аарон Пико (США) победил Дэниела Кэри (США) нокаутом, 2-й раунд, 0:15.
Полулегкий вес (до 65,8 кг): Эй-Джей Агазарм (США) победил Аделя Альтамини (Ирак) болевым приемом, 3-й раунд, 1:22.
Промежуточный вес (до 81,6 кг): Кертис Миллендер (США) победил Мозеса Мурриетту (США) единогласным решением судей.
Промежуточный вес (до 72,5 кг): Джошуа Джонс (США) победил Брэндона Бендера (США) единогласным решением судей.
Легкий вес (до 70,3 кг): Энтони Тэйлор (США) победил Крис Авилу (США) большинством голосов судей.
Полусредний вес (до 77,1 кг): Мигель Джейкоб (Бразилия) победил Давида Пачеко (США) единогласным решением судей.