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Бархударян — Романкевичу: «Я бы на его месте сказал: Давид, ты победил»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Боец AMC Fight Nights Давид Бархударян прокомментировал поединок с белорусом Петром Романкевичем. 

«Пацаны, давайте честно, победа должна быть моя. Не считаю, что у самого себя украл победу. Пускай уберут минус балл. Знал, что закончу [бой]. Я боец на 84 кг, а он - тяж. Там что за удары были, чтобы не продолжить бой!? Я бы на его месте сказал: Давид, ты победил. Эти два удара в партере я просто обозначил.

Не было ли мыслей, что Петр притворялся? Не знаю, пускай будет на его совести. Парень с такими достижениями в боксе и кикбоксинге, там не те удары, чтобы не вставать», - сказал Бархударян журналистам после боя.

Бархударян и Романкевич возглавили турнир «Наше Дело», который состоялся 12 октября в Москве. В конце первого раунда Бархударян отправил Романкевича в нокдаун, но неумышленно начал добивать соперника в партере. Так как бой проходил по правилам бокса, судьи дисквалифицировали Бархударяна и присудили победу Романкевичу.

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