Багаутинов хотел бы провести бой с Жумагуловым по правилам бокса

Бывший претендент на пояс UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов рассказал «СЭ», что хотел бы провести бой по правилам бокса с Жалгасом Жумагуловым из Казахстана.

В октябре 2019 года Багаутинов проиграл Жумагулову единогласным решением судей в бою за пояс чемпиона Fight Nights в наилегчайшем весе. Судейский вердикт тогда возмутил Багаутинова.

— Поединок, который вам больше всего хотелось бы провести заново?

— Последний, с Жалгасом Жумагуловым. Очень много вопросов и недопониманий. Хотелось бы поставить точку. Или по правилам бокса, или по правилам ММА (в октябре 2019 года Багаутинов проиграл Жумагулову по очкам в бою за титул чемпиона Fighht Nights в наилегчайшем весе, Али был возмущен решением судей. — Прим. «СЭ»).

— Есть люди, которые готовы организовать бой по правилам бокса?

— На меня выходили из Казахстана, предлагали организовать поединок.

35-летний Багаутинов (19-7) проведет ближайший бой 16 января на турнире Brave CF 46, соперник — 24-летний Олег Личковаха (14-4). Турнир состоится в Красной поляне на WOW Arena.

32-летний Жумагулов (13-4) сейчас на контракте с UFC. 24 января он проведет бой с 27-летним Амиром Альбази (13-1) из Швеции на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

(Илья Андреев)

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